طارق شوقي : خمس خطوات ميسرة للحصول على شريحة التابلت الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم منذ قليل، الخطوات التي يجب على طلاب الصف الاول الثانوي اتباعها من اجل الحصول على شريحة التابلت، من افرع المصرية للاتصالات، وذلك في بيان نشلره على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

وقال الدكتور طارق شوق ان الطالب يستطيع الحصول على شريحة التابلت الخاصة به من خلال اتباعه او قيامه بخمس خطواتسهلة وبسيطة وهي كما يلي

1- يتوجه الطالب وولي أمره إلى المدرسة التابع لها يوم الإثنين ١٨ مارس ٢٠١٩.

2- يجب أن يحضر ولي أمر الطالب معه “صورة من بطاقة الرقم القومي” و”شهادة ميلاد الطالب” والتوجه إلى مندوب الشركة المتواجد في المدرسة خلال اليوم الدراسي.

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3- ويقوم ولي أمر الطالب بالتوقيع على عقد الشريحة وإقرار الاستلام.

4-بعد ذلك تقوم الشركة بتفعيل الشريحة وذلك في خلال ٤٨ ساعة من توقيع الاستلام.

5-تمنح الشركة للطلاب ١ جيجا مجاناً عند التعاقد على أن تكون تكلفة كل جيجا ٥ جنيهات شهرياً مع ملاحظة أن الدخول على بنك المعرفة وتصفح المحتوى التعليمي الرقمي لا يحتسب ضمن هذه الباقة أي أنه بدون تكلفة على الطالب.

واكد الدكتور طارق شوقي في بيانه ان الوزارة أرسلت تعليمات واضحة للمديريات التعليمية بتقديم كافة التسهيلات لتيسير إستلام الشريحة مع توخي السرعة والمرونة في الإجراءات. وكذلك نود التأكيد على أن إستخدام هذه الشريحة يقتصر على المعلومات وليس المكالمات ولا يجوز إستخدامه في أي جهاز سوى التابلت المدرسي الرسمي لأنه لا يسمح بالدخول على أي مواقع سوى المسموح بها على التابلت الدراسي نفسه.

تتقدم وزارة التربية والتعليم بخالص الشكر لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكافة أجهزة الدولة التي ساهمت في أنحاج هذه الخطوة الهامة على طريق تطوير التعليم المصري.