شاهد: مسلسل ابو العروسه الحلقة 113.. بث مباشر dmc

يقترب مخرج مسلسل "أبو العروسة"، من نهاية تصوير أحداث الموسم الثاني، حيث تتطور حلقات العمل بانتظار زينة التي تقوم بدورها الفنانة ولاء الشريف، مولودتها الأولى، بعد زواجهما في الجزء الأول من المسلسل.

وتقرر زينة وزوجها السفر لأمريكا لإنجاب طفلتهما، ومن باب الصدفة يخبر الأطباء عبدالحميد أنه سيفقد بصره خلال شهر قبل أن يرى حفيدته الأولى.

وتدور أحداث مسلسل "أبو العروسة" حول المشكلات التي تقع داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي طرأ على المجتمع.

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ويركز العمل على الطبقة الوسطى والتحولات التي أصابتها وشخصية الموظف المصري وكيف تغيرت في الفترة الأخيرة، مواكبة التطور التكنولوجي الكبير.

ويشارك في بطولة المسلسل المصري سيد رجب، سوسن بدر، رانيا فريد شوقي، نرمين الفقي، مدحت صالح، محمد عادل، محمود حجازى، كارولين عزمى، إخراج كمال منصور تأليف هاني كمال.

وحقق مسلسل "أبو العروسة"، الذي تدور أحداثه في أحد البيوت المصرية، نجاحًا كبيرًا في مختلف دول العالم العربي، حيث أعاد لمشاهدين روح الدراما الأسرية.