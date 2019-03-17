تراند اليوم : فيديو شيماء الحاج وخالد يوسف video فيديو منى فاروقwhatsapp مقاطع...

الخليج 365 – مصر

فيديو شيماء الحاج وخالد يوسف المسرب للجزء الثاني والثالث والرابع والاول كاملة ، تفاصيل الكاملة حول افلام خلالد يوسف مع منى فاروق وشيماء الحاج , فقد جددت النابة العامة المصرية حبس المتهمتين منى فاروق وشيماء الحاج 15 يوماً على ذمة التحقيق حول واقعة تسريب الافلام والفيديوهات الجنسية لهما مع خالد يوسف .

بدوره أدلى المخرج السينمائي خالد يوسف والنائب في البرلمان المصري بعدد من التصريحات المثيرة للجدل حول الفيديوهات الاباحية المنسوبة له ، حيث قال أن الجاني في هذه الفيديوهات من قام بتسريبها، واستطرد “تواجدي أو غيري في غرفة مغلقة خصوصية لا توقع تحت طائلة القانون”.

وأكد يوسف أثناء استضافته في برنامج “بلا قيود”، المذاع على فضائية هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أنه سبق وأن أبلغ عن مسرب الفيديوهات الفاضحة، منذ عام 2015، ولكن لم تتحرك السلطات المصرية لإلقاء القبض عليه، بحسب قوله. ورفض خالد يوسف الحديث في البرنامج عن الفتيات اللاتي تم القبض عليهن، في قضية الفيديوهات الفاضحة، الممثلتان الصاعدتان، منى فاروق وشيما الحاج، وذلك احتراما منه لقرار المدعي العام المصري بحظر النشر. وتابع “لست في منفى اختياري وسأعود، وأنا في إجازة اختيارية”، مشيرا إلى أنه “عندما يتم توجيه التهمة له سيعود”. وأكد خالد يوسف للبرنامج، أن فيلمه السينمائي “كارما”، تمت محاربته بدء من منعه من الطرح في دور العرض وحتى محاربته في الإيرادات وسحبه من السينمات. ولفت إلى أن الفيلم حصل على جائزة “الحصان الفضي” في المسابقة الرسمية لمهرجان “فسباكو”، بدورته الـ26 وفي العام الخمسين للمهرجان، كما فاز الفيلم بجائزة أحسن صوت. وأوضح أن هذه الجائزة هي الأولى في تاريخ جوائز مهرجان “فسباكو” لفيلم مصري، وتعنت الجميع في نشر الخبر عن هذا الإنجاز. يشار إلى أن النائب العام المستشار نبيل صادق أصدر قرارا بحظر النشر في قضية الفيديوهات الإباحية المنتشرة للمخرج خالد يوسف. Advertisements

تجديد حبس منى فاروق وشيماء الحاج :-

أصدرت النيابة العامة المصرية حكماً بتجديد حبس كل من منى فاروق وشيماء الحاج 15 يوماً اضافياً على خلفية قضية الفيودهات المسربة .

جاء ذلك خلال جلسة محكمة عرضت فيها كل من الفنانة منى فاروق وشيماء الحاج اليوم الاحد أمام محكمة مدينة نصر في القاهرة .

وظهرت الفنانة منى فاروق وشيماء الحاج أمام الكاميرات مغطيتين وجهيهما .

وكانت إدارة الآداب بوزارة الداخلية ألقت القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة ارتكاب فعل فاضح مع شخص يتردد أنه المخرج خالد يوسف.

وكان المخرج الشهير قد غادر البلاد إلى باريس وتم ربط سفره في هذا الوقت بالتحديد مع قصة القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج بسبب الفيديو الإباحي الذي تم تصويره لهما بصحبة مخرج شهير، واعترافهما أن الأخير هو من غرر بهما ووعدهما بإسناد أدوار لهما.

وعلى الفور، أشارت أصابع الاتهام إلى المخرج الشهير، وذلك بعد تصريحات مصادر أمنية بأنه لا يمكن القبض على الشخص الموجود في الفيديو مع الممثلتين لأنه عضو في البرلمان ويمتلك حصانة مما جعل اتهام يوسف، الذي لم يعلق على الأمر كي لا يثير ضجة، شبه مؤكد.

يذكر أن الفنانة منى فاروق هي ممثلة مصرية، ولدت في مدينة القاهرة، كانت بدايتها من خلال الظهور في العديد من الإعلانات التلفزيونية، قبل أن تشارك الفنان محمد رجب من خلال فيلم الخلبوص عام 2015 قدمت من خلاله دور صديقة الفنانة سامية الطرابلسي، التي كانت تتمتع بروح كوميدية، ورقيقة.