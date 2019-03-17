تراند اليوم : محمد البوعناني وفاة .. هل مات محمد البوعناني ؟!...

الخليج 365 – المغرب

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من الانباء التي تتحدث عن وفاة الاعلامي محمد البوعناني ، الامر الذي شكل موجة من التسائلات حول حقيقة أخبار الوفاة التي يتم تداولها والحالة الصحية للاعلامي المغربي الشهير محمد البوعناني .

عائلة الاعلامي محمد البوناني، نفت نفياً قاطعاً جميع ما تردد من أنباء حول وفاته نتيجة وعكة صحية، وأكدت مصادر من عائلة الاعلامي الذي ينحدر من مدينة أصيلة، في تصريحات خاصة لجريدة طنجة 24 الالكترونية، أن “سي محمد البوعناني في حالة صحية مستقرة رغم معاناته مؤخرا من وعكة صحية ألمت به”.

وأوضحت ذات المصادر، أن صاحب برنامج “مجلة البحر” وبرنامج “المفاتيح السبعة”، يتواجد حاليا بالعاصمة الرباط، حيث تلقى بعض العلاجات السريعة جراء وعكة صحية ألمت به خلال الأيام الأخيرة.

ويأتي هذا التوضيع، بعدما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، الليلة الماضية، بمعطيات تزعم وفاة الاعلامي الكبير محمد البوعناني .