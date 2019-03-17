تريند اليوم : محامية منى فاروق وشيما: قدمت عقدى زواج عرفيين للفنانتين

قدمت محامية منى فاروق وشيما الحاج عقدى زواج عرفيين لموكلتيها إلى محكمة جنح مدينة نصر، أمس الأحد، لإثبات زواجهما من مخرج شهير.

وقالت المحامية حنان أحمد، المحامية، إن زواج المخرج الشهير بـ"شيما ومنى فاروق" كان منذ عام 2014.

وطالبت محامية شيما أمام المحكمة بإخلاء سبيل الفنانتين دافعة بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى بحقهما، لوجود محل إقامة ثابت وعدم خشية تأثيرهما على شهود الواقعة.

ودفعت بانقضاء الدعوى الجنائية ضد الفنانتين بمضى المدة لأنه مضى على الفيديوهات المتداولة أكثر من 3 سنوات.

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يذكر أن نيابة مدينة نصر أول، برئاسة المستشار تامر عربى، المحامى العام الأول لنيابات مدينة نصر الكلية، كانت قد أمرت بحبس الفنانتين 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول مخرج وسياسى شهير، بعد اعتراف الفنانتين شيما الحاج ومنى فاروق، بأنه قام بتصوير الفيديوهات الجنسية لهما دون علمهما.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد ألقت القبض على الفنانة شيماء الحاج داخل كافيه شهير بمدينة نصر، وبالتزامن مع ذلك توجهت قوة أمنية إلى منزل الفنانة الأخرى منى فاروق، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وداهمته وضبطهما، وتم مصادرة هواتف الفنانتين فقط، ولم يعثر بحوزتهما على أى ممنوعات.

كانت الأجهزة الأمنية، قد رصدت تداول مقاطع فيديو إباحية لفتاتين تعملان فى مجال التمثيل، وأكدت التحريات صحة تلك الفيديوهات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما.