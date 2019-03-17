تريند اليوم : حوادث | حبس سيدة أعمال ظهرت فى فيديو إباحى جديد مع مخرج شهير

قررت النيابة العامة، حبس منى الغضبان، سيدة الأعمال، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بسبب ظهورها فى فيديو جنسى مع مخرج شهير.

وكان المحامى أسامة عبده زهران، قال إنه يوم 15 ديسمبر سنة 2015 تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد المخرج خالد يوسف بتهمة استغلال حاجة الفنانات والفتيات للعمل وممارسة الجنس معهن وتحريضهن على الفسق وتصويرهن فى حفلات جنس جماعى، وأنه أرفق 50 "سى دي" تحتوى على 235 مقطع فيديو مصورا، وفلاشة 16 جيجا تحتوى على 25 مقطعًا جنسيًا جميعها للمخرج المذكور وبصحبته الفنانات والفتيات.

كما ألقت أجهزة الأمن القبض على الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة ارتكابهما فعلا فاضحا، على خلفية تداول مقطع فيديو إباحى لهما عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

ورحلت قوة أمنية من مديرية أمن القاهرة الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، إلى سجن القناطر، بعد أن انتهت نيابة مدينة نصر بإشراف المستشار تامر العربى المحامى العام الأول من مواجهتهما، بالعقود العرفية اللتين تقدمتا بها، واعترفتا بصحة العقود العرفية، خلال جلسة التحقيق الثانية، أمام النيابة العامة فى القضية التى شغلت الرأى العام موخرًا فى واقعة "الفيديو الإباحى".