وزارة التربية والتعليم.. الآن بالرقم القومي أحصل على نتيجة مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم لشئون المعلمين، في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم أمس السبت الموافق 16 مارس 2019، نتيجة مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، حيث بلغ عدد الناجحين في تلك المسابقة نحو 46 ألف و 940 متقدم، وبلغت النسبة العامة للنجاح نحو 71.6%.

نتيجة مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين:

يمكن للمتقدمين بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين الحصول على النتيجة بكتابة الرقم القومي للمتقدم من خلال الضغط هنا

موعد تسليم الناجحين العمل :

قال الدكتور محمد عمر بأن المعلمين الناجحين في مسابقة العقود المؤقتة سوف يتم تسليمهم العمل قبل شهر إبريل المقبل، وسينتهي عملهم في الموعد الذي ستحدده لهم وزارة التربية والتعليم وحسب حاجة العمل.

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وأضاف الدكتور محمد عمر أن عدد من حضر اختبارات مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين بلغ نحو 65 ألف و561 متقدم، نجح منهم في المرحلة الأولي للاختبار نحو 64%.

وكشف الدكتور محمد عمر بأن هناك نحو 36 متقدم حاصلين على درجتي الدكتوراه والماجستير قد رسبوا في اختبارات المسابقة، وأن عدد حالات الرسوب يمثل مشكلة كبيرة حالياً لوزارة التربية والتعليم، حيث أن الهدف الرئيسي للوزارة من تلك المسابقة هو سد حالة العجز الشديد التي تعاني منه وزارة التربية والتعليم من بعض تخصصات المعلمين.

وأكد على أنه تم منح درجات رأفة للمتقدمين في الاختبارات بنسبة 10%، وأن من قام بتصوير اسئلة الاختبارات بالمحمول تم إلغاء نتيجته واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.