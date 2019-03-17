سوزان نجم الدين : أنا محجبة داخليا أكثر من الخارج

أثارت الفنانة السورية سوزان نجم الدين دهشة جمورها في تصريحاتها حول حجابها الداخلي

وقالت سوزان نجم الدين إنها إنسانة محجبة أخلاقيا من الداخل أكثر من الخارج، خلال ردها على تعرضها للانتقادات بسبب ابتدائها ملابس قصيرة وفاضحة.

وأكدت سوزان بتصريحات نشرتها القناة المصرية one أمس الخميس في برنامج "كل يوم" أن إطلالتها ليست غير أخلاقية، مشيرة أن العالم كله يرتدي فساتين قصيرة.

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وأوضحت: "الدين يتمثل في الأخلاق، ولكن هناك بعض الناس الذين يحكمون علي من كم القماش الذي أرتديه".

وكشفت النجمة السورية عن عدم ارتياحها لبعض اطلالاتها في مهرجان أقيمت مؤخرا بسبب العجلة في اختيار الفساتين وضيق الوقت.