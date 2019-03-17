وفاة الفنان جلال عيسى نجم النادي الأهلي وهذا أبرز أفلامه - شاهد الفيديو

أعلنت نقابة المهن التمثيلية في جمهورية مصر العربية، يوم الأحد 17 مارس 2019 عن وفاة الفنان جلال عيسى بعد صراع مع المرض.

وأكدت النقابة في تصريحٍ صحفي أورده مصراوي وفاة جلال عيسى توفي في أحد المستشفيات في البلاد، بعد صراع مع المرض.

يشار إلى أن الفنان جلال عيسى بدأ حياته لاعبا في النادي الأهلي المصري في رياضة كرة السلة، لكنه لم يكمل مشواره في هذ المجال.

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وانتقل جلال عيسى للتمثيل حيث بدأ على يد المخرج الشهير أحمد ضياء الدين، وكانت أولى أعماله فيلم المراهقات 1960، علما أنه قدم في وقت سابق أدوار قصيرة.

وأما فيما يتعلق بأقدم الأعمال الفنية التي قدمها الراحل جلال عيسى هي فيلم شد أجزاء قبل حوالي 4 سنوات من الآن.