ربانزل أوكرانيا تحطم الرقم القياسي في طول شعرها

تسعى الحسناء الأوكرانية أولينا كورزينيوك (15)عاماً لتحقيق أكبر رقم قياسي خاص بالبالغين في طول شعرها.

وجد خبراء السجل الوطني للأرقام القياسية بأن شعر ربانزل أوكرانيا الأشقر يبلغ طوله 2.35 متراً، وتخطط الشابة أيضًا لتحطيم الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس.

يبلغ طول أولينا كورزينيوك 165 سمًا، وعندما تقف على كرسي، فإن أطراف شعرها الطويلة تغطي الأرض تقريبًا.

وأدهش خبراء من السجل الوطني الأوكراني للسجلات الذين قاسوا شعر أولينا منذ ستة أشهر عندما وجدوا أنه نما 50 سنتيمترا منذ ذلك الحين.

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وفي حياتها اليومية، تبقي أولينا شعرها مرتفعاً، إذ أن تضفيره يستغرق أكثر من نصف ساعة. والأمر نفسه بالنسبة إلى غسله، ناهيك عن الساعات التي يستغرقها الأمر لتجفيف الشعر الطويل، حيث ترفض أولينا استخدام المروحة.

وحسب (سي أن أن) فإنه لا يوجد نظام غذائي سري أو وسائل رعاية خاصة تستخدمها أولينا في مهمتها، غير أن والدتها تساعدها في الاعتناء بشعرها الذي حطم الرقم القياسي.