Follow "شاهد نت" غصون في الوحل Shahid.net غصون فى الوحل 21 مسلسل “Gheson in the mud” MBC...

يتحدث مسلسل "غصون في الوحل" عن قصة امرأة أربعينية تحقد على كل من هم حولها، وتعاني من عدة أمراض نفسية، وتتحول غصون خلال العمل إلى امرأة فظة في تعاملها مع الجميع.

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وتعمل غصون رئيسة قسم الموظفات في في مركز اجتماعي مرموق بإحدى الوزارات، ولكن هذا المركز لم يؤثر بشل إيجابي على حياتها أو أسلوبها مع الأخرين بل على العكس، فقد كانت تتعامل بشكل فظ وتخرج عقدها النفسية على موظفاتها.

كما أنها سيدة شديدة الغضب تملك العديد من المشاعر غير المحببة، غصون تعاني كثيراً من نقص في المشاعر وفراع عاطفي، والسبب في ذلك يرجع إلى فترة طفولتها.

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وعاشت غصون فتره صعبه للغايه أثناء فتره طفولتها، كانت تلك الفترة مليئة بالحرمان العاطفية وهو ما ينتج عنه تأثير سلبي على شخصيه غصون وهذا التأثير السلبي تسببه في تكوين شخصيه مليئه بالحب والكراهية لجميع الأفراد المحيطون بها.

مسلسل غصون في الوحل، يعرض على قناة ام بي سي، من الأحد إلى الخميس، ويعاد من الاثنين إلى الجمعة، ثم يتم عرض العمل على الموقع الخاص بالقناة، وهو موقع "شاهد نت".