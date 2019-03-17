تراند اليوم : مسلسل البيت الكبير الجزء الثاني الحلقة 40::مشاهدة مسلسل البيت الكبير...

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مسلسل الدراماالمصري البيت الكبير الموسم الثاني الجزءالثانى 2019

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مسلسل البيت الكبير من تأليف أحمد صبحي و اخراج محمد نقلي بطولة منذر رياحنة، وسوسن بدر، وأحمد بدير، ولقاء سويدان، لوسي، وإيمان أيوب، وأحمد صًيام، وطارق صبري.

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