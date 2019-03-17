تراند اليوم : مسلسل الطائر المبكر (34) مدبلجة Erkenci kuş الطائر المبكر 34...

الخليج 365 – تركيا

تشهد الحلقة 34 من مسلسل التركي الطائر المبكر ، عدد من الأحداث الدرامية الرومانسية بين جان وسينام ، حيث يقوم جان باختطاف سينام وأخذها إلى مكان بعيد ، في محاولة منه للاستماع لها وفهمها ، فيقضون أوقات غاية في الرومانسية ، وكوميدية بين الثلوج .

كما ويقرر جان خلال الحلقة 34 من مسلسل الطائر المبكر بعدم الذهاب مع بولين الى البلقان ، ويقرر البقاء في اسطنبول بجانب سينام .

مسلسل الطائر المبكر الحلقة 34 يتم عرضها غدا عبر اليتيوب مترجمة بالكامل ، حيث يمكنكم قرائنا الكرام مشاهدة الحلقة كاملة من خلال الرابط التالي ، فور نشرها .

مسلسل Erkenci kuş الطائر المبكر :-

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هو مسلسل تركي بث لأوّل مرّة على قناة ستار التركية في يونيو 2018.

تبدأ القصة بسنام فتاة شابة تعمل في بقالة والدها تجد نفسها مجبرة على الزواج ان لم تجد عملا هي شابة مختلفة عن اختها ليلى فهي طبيعية و مرحة و مليئة بالحيوية عندما تعلم ان شركة الاعلانات التي تعمل فيها اختها ليلى يبحثون عن عاملة ستقوم بطلب الحصول على الوظيفة و بعد بدأ العمل هناك ستبدأ مغامرة جديدة.

السيد عزيز هو مدير المجلة وهو اب الشابين :- جان و ايمره في نفس اليوم الذي تبدأ فيه سنام العمل تقيم الشركة حفلة ليكون فيها أول لقاء بين سنام وجان رغم ان الامور لا تسير بشكل جيد سنام تجد نفسها داخل احداث غريبة بعد بدأها العمل في الشركة بالصدفة ستقابل ابن المدير جان سيحدث تقارب بينهما مما سيغير مجرى الاحداث جان شاب يملك روح المغامرة لاخر درجة و بعيد عن الحسابات الصغير لحياة المدينة يعشق الطبيعة وهو شاب رياضي هذه الصفات ستكون سببا لخلق رابط خاص بينه وبين سنام.

أبطال مسلسل طائر الصباح :- سنام بطولة (ديميت اوزدمير) جان بطولة (جان يامان) اوزنور سيرتشيلار بدور ليلى) أوزليم توكاسلان بدور (موكبة ام ليلى و سنام) جاران تاسجي بدور (ايهان صديقة سنام وليلى) جيهان ارجان بدور (زبرجد)