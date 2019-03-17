تراند اليوم : مسلسل البيت الكبير الجزء الثاني الحلقة 18 يوتيوب

الخليج 365 – مصر

يحظى المسلسل المصري “البيت الكبير” بجمهور ضخم في الوطن العربي خلال الموسم الثاني ، حيث تم عرض الحلقة 18 من مسلسل البيت الكبير الجزء الثاني ، والتي شهدت عمليات مشاهدة ومتابعة خيالية عبر موقع اليتيوب الشهير .

مسلسل “البيت الكبير” بطولة لوسى، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبدالعظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخرى، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وانضم للجزء الثانى داليا مصطفى، عبير صبرى، ومجدى كامل ومن تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى وينتمى لمسلسلات الـ60 حلقة.

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قصة مسلسل البيت الكبير :-

تدور أحداث العمل بين صعيد مصر والقاهرة، حول عائلة مكونة من شقيقين: «عبد الحكيم» الأخ الأكبر الذي يعيش في بيت العائلة في الصعيد، والذي يقوم بدوره الفنان أحمد بدير، وزوجته «جبرية» التي تقوم بدورها الفنانة سوسن بدر، والشقيق الأصغر «عبد الله» الذي يقوم بدوره الفنان أحمد صيام، وزوجته «كريمة» التي تقوم بدورها الفنانة لوسي، التي يقرر «عبد الله» الزواج منها، رغم رفض والده، فيطرد من الصعيد ويعيش مع زوجته وبناته الثلاث في القاهرة، ويتعرض لأزمة مالية تضطره لمطالبة شقيقه «عبد الحكيم» بميراثه، ليبدأ الصراع وتتوالى الأحداث.

حلقات مسلسل البيت الكبير الجزء الثاني من خلال الرابط التالي .