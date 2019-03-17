تراند اليوم : مسلسل اشرح ايها البحر الاسود قصة عشق الحلقة 44 مدبلجة "موت فيديات"

متابعات / الخليج 365/ تفاجئ الجمهور والمتابع لعربي لمسلسل اشرح ايها البحر الاسود من أحداث الحلقة 44 من المسلسل التركي التي تم نشرها الاربعاء الماضي ، من مقتل فيدات على يد والده فكرت ، حيث انطلق هاشتاغ وفاة فيدات عبر موقع تويتر ، الذي ترأس أعلى الهاشتاغات المتداولة خلال الساعات القادمة .

وفي تفاصيل الحلقة 44 من مسلسل اشرح ايها البحر الاسود ، يصتدم طاهر بحقيقة كونه ابن طاهر ، وتزداد الأمور تعقيداً بعد اكتشاف طاهر حقيقة والدته وكيف ساهمت في قتل والديه ، الامر الذي يدفعه للاصرار على معرفة الحقيقة كاملة من سانية ومن فكرت ، فيخاطر بحياته من أجل الالتقاء بهم والتعرف على ماجرى قديما .

وعندما يعرف طاهر قاتل والديه يثور غضباً فيقرر مواجهة فكرت ، فيصطدم بفيديات ، ويقوم فيدات برفع سلاح على طاهر ، وفي نفس اللحظة يأتي فكرت ويطلب من فيدات القاء سلاحه ، فيرفض فيدات ، الامر الذي يدفع فكرت باطلاق النار على فيدات ويموت .

حيث يطلب فكرت السماح من عائلة كاليلي وخصوصاً من طاهر ، ويذهب الى الشيخ عثمان ليطلب منه السماح والمغفرة وأن يقدم ابنه قرباناً لما اقترفه بحق عائلة كاليلي .

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موعد عرض مسلسل اشرح أيها البحر الاسود :-

مسلسل اشرح ايها البحر الاسود يعرض كل اربعاء على القناة التركية atv و ينزل مترجم عاليوتوب او على موقع قصة عشق ، كما ونحدث لكم قرائنا الكرام الخبر، وننشر لكم حلقة مسلسل اشرح ايها البحر الاسود 35 كاملة ومترجمة فور نشرها مترجمة لجميع محبي ومتابعي المسلسل التركي الرائع.

مشاهدة مسلسل أشرح أيها البحر الأسود :-

يعد مسلسل أشرح أيها البحر الأسود من أكثر المسلسلات التركية شعبية خلال الآونة الأخيرة، حيث نجح المسلسل في تحقيق نسب مشاهدة عالية للغاية، وخاصة في الحلقات الأخيرة من الموسم الثاني، وقد أصبح المسلسل التركي أشرح أيها البحر من أكثر ما يبحث عنه الكثير من محبي المسلسلات التركية في الوطن العربي.

مسلسل أخبرهم أيها البحر الأسود الموسم الثاني، تدور أحداث المسلسل حول أحد القصص الإنسانية، والتي تتعلق بالأم والعائلة بشكل عام، حيث تعيش “نفس” بطلة مسلسل أشرح أيها البحر الأسود حالة من الحزن الشديد نظراً لزاجها من أحد الأشخاص يدعي فيدات، وهي في سن السادسة عشر، إلا أن هذا الشخص قام بمعاملتها معاملة سيئة للغاية، وتدور الأحداث وتقابل نفس “طاهر كاللي” والذي يحبها ويحاول مساعدتها في التخلص من المأساة التي تعيشها مع زوجها.