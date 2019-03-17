تراند اليوم : مسلسل الطائر المبكر الحلقة 34 مترجمة للعربية قصة عشق

في أحداث مسلسل الطائر المبكر الحلقة 34 يستمر جان بخطف سنام ويخبرها بأنها المعجزة التي عيش في حياته وبأنه يحبها أكثر من أي شيئ بالعالم.لكنها ترد عليه في أحداث مسلسل الطائر المبكر الحلقة 34 بأنه لم يكفيه خطفها والأن يريد تربيتها.

وتنشب مشاجرة فيما بينهم ويقول لها سأربطها بالكرسي فترد عليه بأن عليه أن يرى أن قلبها مرتبط به.

ويخرج برفقتها في رحلة تزلج وتسقط أثناء تزلجها إلا أنه ينقذها ويحضنها.

لكنها تهرب منه وتعود إلى منزل الجبل للمدينة لكنه يتركها في المكان الذي ترتاح فيه.

Advertisements

الجدير بالذكر أن قصة الطائر المبكر تبدأ بسنام فتاة شابة وهي تعمل في بقالة والدها تجد نفسها مجبرة على الزواج ان لم تجد عملا هي شابة مختلفة عن اختها ليلى فهي طبيعية و مرحة و مليئة بالحيوية عندما تعلم ان شركة الاعلانات التي تعمل فيها اختها ليلى يبحثون عن عاملة ستقوم بطلب الحصول على الوظيفة و بعد بدأ العمل هناك ستبدأ مغامرة جديدة.

السيد عزيز هو مدير المجلة وهو اب الشابين :- جان و ايمره في نفس اليوم الذي تبدأ فيه سنام العمل تقيم الشركة حفلة ليكون فيها أول لقاء بين سنام وجان رغم ان الامور لا تسير بشكل جيد سنام تجد نفسها داخل احداث غريبة بعد بدأها العمل في الشركة بالصدفة ستقابل ابن المدير جان سيحدث تقارب بينهما مما سيغير مجرى الاحداث جان شاب يملك روح المغامرة لاخر درجة و بعيد عن الحسابات الصغير لحياة المدينة يعشق الطبيعة وهو شاب رياضي هذه الصفات ستكون سببا لخلق رابط خاص بينه وبين سنام.

ويمكن مشاهدة حلقات مسلسل الطائر المبكر من هنا متمنين لكم متابعة شيقة وممتعة.