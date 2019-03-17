مي عز الدين تواصل تصوير مسلسلها "البرنسيسة بيسة"

ذكرت شركة سينيرجي المنتجة لمسلسل "البرنسيسة بيسة" الذي تلعب دور بطولته النجمة مي عز الدين والمقرر عرضه في رمضان المقبل، أنّ عز الدين تواصل تصوير مسلسلها وحاليًا تصوّر المشاهد الداخلية بالعمل في أحد الإستديوهات بمنطقة الجيزة وذلك لمدة 10 أيام كاملة.

وفى السياق ذاته انتهت مؤخرا مى عز الدين من تصوير مشاهد "المدرسة" داخل القرية الذكية، إذ إنها ترث مدرسة ضمن أحداث المسلسل، الذى تدور أحداثه فى إطار كوميدى إجتماعى، وذلك بحسب ما أورده موقع "اليوم السابع" المصري.

يشار إلى أن مسلسل "البرنسيسة بيسة" هو من بطولة مى عز الدين فى ثان تعاون درامى مع شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانة بوسى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، وسامى مغاورى، وأمير المصرى، حجاج عبد العظيم، وأخرين، من إخراج أكرم فريد.

ويعد هذا التعاون الأول لـ"مى" معه فى الدراما التليفزيونية، وسبق وتعاون الثنائى فى 3 أفلام دفعة واحدة، هى "فرح"، "أيظن"، والجزء الأول من "عمر وسلمى".