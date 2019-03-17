شاهد: مسلسل ابو العروسة الجزء الثاني الحلقة 112 تحمل أخبارا مفرحة

يواصل الفنان المصري محمد مهران تصوير مشاهده الأخيرة في مسلسل أبو العروسة 2 وذلك نهاية الأسبوع، وسوف يتفرغ مهران بعد الانتهاء من التصوير لعمل بعض المشروعات الفنية الأخرى التي سوف يُشارك بها في رمضان 2019.

وصرح مهران بأنه سوف ينتهي تصوير جميع مشاهدة في 22 مارس الجاري ليُكمل بعد ذلك تصوير باقي الأعمال التي يُشارك فيها وسيتم عرضها في موسم رمضان أيضاً.

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وشارك الفنان الشاب محمد مهران في الجزء الثاني من مسلسل ابو العروسة، حيث خلاله شخصية أثرت كثيراً في الجمهور، وسط تأييد كثير من الجماهير لهذه الشخصية.

ويُشارك الفنان محمد مهران في مسلسل كارمن الذي يُعرض هذه الفترة بطولة الفنان ريهام حجاج حيث يُجسد من خلال شخصية أحمد، بالاضافة لمشاركته في العديد من الاعمال الاخرى حيث قدم شخصية مميزة في مسلسل الرحلة وأيضاً مسلسل عائلة الحاج نعمان 2.