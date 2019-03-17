ياسمين صبري تصل الإسكندرية برفقة أسرة مسلسل "حكايتي"

كشفت شركة سينيرجي المنتجة لمسلسل "حكايتي"، اليوم السبت، عن وصول الفنانة ياسمين صبري إلى الإسكندرية وباقي أسرة المسلسل المقرر عرضه في رمضان؛ وذلك لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية.

كما سافر عدد من فريق العمل والقائمين على المسلسل من مساعدي الإنتاج والإخراج يوم أمس لتجهيز مواقع التصوير المقرر العمل فيها.

ومن المقرر أن يسافر الممثلون على مدار أيام التصوير تباعاً، حيث يستمر التصوير فى الإسكندرية لمدة 13 يوماً، ليعود بعدها مخرج العمل أحمد سمير فرج للتصوير داخل القاهرة، وتكثيف التصوير للانتهاء من تصوير الحلقات الأولى لتصبح جاهزة لعمليات المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية، وذلك بحسب ما أورده موقع "اليوم السابع" المصري.

يشار إلى أن مسلسل "حكايتى" يسجل البطولة المطلقة الأولى للنجمة ياسمين صبرى فى الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولة العمل وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصرى، وجمال عبد الناصر ومصطفى درويش، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى.