التعليم تعلن نتيجة مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين و موعد تسليم الناجحين العمل

عقد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن نتيجة المتقدمين في مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، حيث بلغ عدد الناجحين في المسابقة نحو 46 ألف و 940 متقدم بنسبة بلغت نحو 71.6%.

وأشار الدكتور محمد عمر بان الوزارة ستقوم بإرسال النتيجة للمتقدمين عبر الصفحة الرسمية للوزارة وكذلك عبر البريد الإلكتروني للمتقدم.

نتيجة مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين:

قال الدكتور محمد عمر بأن نتيجة مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين سوف يتم إعلان عبر الصفحة الرسمية للوزارة أو التواصل مع المتقدم الناجح من خلال البريد الإلكتروني الخاص به بحد أقصى اليوم الأحد 17 مارس 2019.

ويمكن للمتقدمين معرفة النتيجة من خلال الضغط هنا.

وأشار الدكتور محمد عمر بأن بعض الإدارات التعليمية لم ينجح منها سوى واحد فقط وأنه سوف يتم تسليم الناجحين العمل قبل شهر أبريل وينتهي العمل الخاص بهم وفقاً لما تحدده وزارة التربية والتعليم ووفقاً لحاجة العمل.

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وأضاف الدكتور محمد عمر بأن الوزارة سوف تبدأ في التعاقد مع الناجحين من يوم الاثنين أو الثلاثاء وكل متقدم ناجح بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين سوف يعلم موعد التعاقد معه من خلال رسالة ستقوم الوزارة بارسالها عبر البريد الإلكتروني الخاص به.

مضمون الرسالة التي ستصل للناجحين في مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين:

كشف الدكتور محمد عمر بأن هناك رسالتان سيتم إرسالها للمتقدمين الناجحين في المسابقة ومضمونهما كالتالي :

1- الرسالة الأولي تنص على الناجح في مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين وعليك التوجه للمديرية التعليمية لإنهاء إجراءات التعاقد.

2- الرسالة الثانية تنص على الناجح في المسابقة والانتظار حتى إشعار أخر.