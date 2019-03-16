تراند اليوم : بعدما أكدت زواجها منه .. المخرج “خالد يوسف” يصدم المذيعة “ياسمين الخطيب”...

صحيفة الخليج 365: كذب المخرج خالد يوسف عبر تغريدة له على حسابه الشخصي في تويتر زواجه من الإعلامية ياسمين الخطيب، والتي أكدتها الأخيرة في وقت سابق زواجها منه عبر حسابها الشخصي على فيسبوك.

وقال خالد يوسف في تغريدته: «تعودت علي حملات مُمنهجة وشائعات مُغرضة وأعلنت من قبل أنني لن أرد علي هذه الحملات وأنا وعائلتي أكبر من ذلك كله».

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وكانت المذيعة ياسمين الخطيب قد نشرت بيانًا توضيحيًا عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، أكدت من خلاله زواجها من خالد يوسف قبل فترة، وذلك بعد انتشار صورة لهما على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقالت ياسمين الخطيب في منشورها: «منذ عدة أعوام أعلنت زواجي، ولم أُفصح عن هوية الزوج، لاعتبارات لا تخص أحدًا سوى عائلتي، فتكهن البعض أن الزوج رجل الأعمال المصري فلان، أو الملياردير الخليجي علان. وآلمني – جدًا – ظن البعض أنني قد أقترن برجلٍ لثرائه فقط، وأنا التي أكدت بقلمي مرارًا أن الزواج عهد لا عقد.. عهد شرطه الحب، وليس عقد شرطه المهر».‬

وتابعت: «‫ولما ازدادت الشائعات رواجًا، اضطررت إلى دحضها بتأكيد زواجي من مخرج وسياسي مصري، فسهل على الفضوليين فك اللغز باسم المخرج والبرلماني “خالد يوسف”، وقامت على أثر القصة عاصفة على السوشيال ميديا، صحبتها أخرى على المستوى الشخصي، هدأت بإعلاني طلاقي عبر صفحتي الرسمية على “فيس بوك”». ‬