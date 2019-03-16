تراند اليوم : تطورات جديدة في قضية منى الغضبان والفيديو الجنسي مع خالد يوسف

صحيفة الخليج 365 : قرر قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر المصرية، تجديد حبس سيدة الأعمال منى الغضبان، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية ”الفيديوهات الجنسية“.

وكانت منى قد ألقي القبض عليها بتهمة الظهور في مقطع فيديو إباحي، مع المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف، حيث اعترفت في التحقيقات أنها كانت متزوجة منه عرفيًا.

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وجاء قرار تجديد الحبس، لاستمرار التحقيقات في القضية، حيث تم ترحيل منى الغضبان إلى سجن النساء.

ووصلت منى إلى محكمة مدينة نصر، لنظر تجديد حبسها أمام قاضي المعارضات، حيث تم إيداعها على الفور بحجز المحكمة، وسط حراسة أمنية مشددة.

يأتي هذا، في الوقت الذي لم يتم توجيه أي اتهام رسمي حتى الآن، للمخرج خالد يوسف، الموجود حاليًا في فرنسا، مؤكدًا أنه سيعود ليواجه مصيره، فور اتهامه رسميًا.