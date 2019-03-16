تراند اليوم : SHAHID فيديو انتصار وخالد يوسف للكبار فقط +18.. WhatsApp

الخليج 365 – مصر

نشر عدد من الحسابات عبر موقع الفيديوهات الشهير “يتيوب” مقاطع صوتية مسربة مدعين بأنها مقاطع اباحية للفنانة المصرية انتصار مع خالد يوسف ، متحديث ببعض الكلمات الاباحية الخادشة للحياء .

موقعنا الاخباري اطلع على هذه المقاطع ، ووجد بأنها مقاطع صوتيه للفنانة انتصار مع احد معجبيها لا يوجد بها كلمات اباحية ، وهي مكالمة عادية ، ولا تمت للمخرج خالد يوسف بأي صلة .

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هذا وقد كانت النيابة العامة المصرية خلال فبراير الماضي من القاء القبض على عدد من الفنانات والمشاهي على خلفية انتشار فيديوهات جنسية لهم مع خالد يوسف أمثال منى فاروق وشيماء الحاج ومنى الغضبان والراقصة كامليا والاعلامية رنا هويدي .

وأدى انتشار الفيديوهات الجنسية المسربة لخالد يوسف مع عدد من الفنانات للبحث عن مقاطع جديدة وفضائح خاصة بالمخرج خالد يوسف .

مما يدفعهم بزج اسماء فنانات كان لهم علاقة مع خالد يوسف والذين من بينهم منة شلبي ورانيا يوسف ودنيا سمير غانم ، الذين تم تداول العديد من الانباء ومقاطع الفيديوهات المدعية بوجود علاقة جنسية لهم مع خالد يوسف.