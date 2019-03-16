تفاصيل العلاقة بين الفنانة كاميليا والملك فاروق

بدأت العلاقة بين الفنانة (كاميليا) ورشدى أباظة أثناء تصوير فيلم (امرأة على نار)؛ فأعجب بها ووقع في غرامها وعلى الرغم من كثرة علاقاته النسائية التي كان مشهور بها في الوسط الفني إلا أنها نحجت في أن تخطف قلبه”.

وأفادت صحيفة مصرية بأنه: “بعد خلافات كثيرة مروا بها بسبب غيرتها الشديدة عليه قرَّر الزواج منها لشدة حبه لها، كان قد بدأ بالفعل في تحضير مراسم الزواج لرغبتهم في الاستقرار والعيش معًا”.

وتابعت: “الملك فاروق كان له رأىٌ آخر، فبعد أن شاهد (كاميليا) في إحدى الحفلات أُعجب بها أيضًا، وقرَّر أن تكون له وحده فيقال أنه بدأ يرسل تهديدات بالقتل في التليفون لرشدى أباظة ليبتعد عنها”.

وأردفت: “يُقال أنه في إحدى المرات أرسل عدد من رجاله إلى منزل (أباظة) لتهديده بالإبتعاد عن (كاميليا) نهائيًا ولكن الفنان لم يبالي، وقرَّر أن يبقى على علاقة معها وإتمام مراسم الزواج عند عودتها من روما”.

وختمت الصحيفة: “لكن القدر لم يمهله الوقت فسقطت طائرة (كاميليا) في الصحراء، وانفجرت وتوفيت عن عمر يناهز 31 عامًا ومسيرة فنية قصيرة”.