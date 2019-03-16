تفاصيل وفاة الفنان عزت ابراهيم

توفى الفنان عزت إبراهيم، صباح اليوم السبت، بعد صراع مع المرض، داخل أحد المستشفيات، وشيع جثمانه من كنيسة السيدة العذراء من شارع شبرا.

ويقام العزاء بقاعة المحبة في الكنيسة ذاتها، مساء اليوم، حسب تصريحات منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية لـ"مصراوي".

ورغم أن عزت إبراهيم عمل منذ سنوات طويلة، فإن أدواره كانت صغيرة، وقدم حوالي 20 عملا، غير عمله في المسرح.

الفنان عزت ابراهيم، اكتشفه المخرج الإذاعي عبده دياب خلال مشاركته في مسرح المدرسة، بدأ عمله في التليفزيون المصري ثم في مسرح الثقافة الجماهيرية.

كان يشعر بالحزن لأن ممثل المسرح لا يحصل على التقدير اللازم في مصر، قدم مسرحية "منين أجيب ناس" مع محسنة توفيق وهو في الصف الثاني الثانوي، عمل مخرجا منفذا في برنامج للفنانة صفاء أبو السعود.