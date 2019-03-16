تطورات مثيرة بشأن مسلسل "كلبش 3"

يعكف الكاتب المصري باهر دويدار على كتابة الـ 10 حلقات الأخيرة من مسلسل "كلبش 3"، ويسعى خلال الأيام القادمة للانتهاء من كتابتها للنجم المصري أمير كرّارة المقرر من خلاله أن يخوض السباق الرمضاني المقبل، حيث سلّم دويدار 20 حلقة كاملة ويواصل كتابة الـ 10 حلقات الأخيرة لتسليمها لفريق العمل مطلع شهر أبريل المقبل كحدٍ أقصى، وفق ما كشفته شركة سينيرجي المنتجة للمسلسل المقرر عرضه رمضان المقبل.

وفى السياق ذاته انتهى كرارة وفريق عمله من تصوير مشاهد "الهجرة غير الشرعية" ضمن أحداث المسلسل، التى صورت على شواطئ الأسكندرية، ثم عاد فريق العمل إلى القاهرة لتحديد موعد لإستئناف التصوير مباشرة، ومن جهته يكثف مخرج العمل بيتر ميمى التصوير فى القاهرة من أجل الانتهاء من تصوير الحلقات الأولى لتصبح جاهزة لعمليات المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية، وذلك بحسب ما أورده موقع "اليوم السابع" المصري.

يشار إلى أن مسلسل "كلبش3" تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.