تفاصيل وفاة عارضة أزياء مغربية شاركت في حفل جنسي

لقيت عارضة الأزياء المغربية إيمان فاضل (33)عاماً، مصرعها أثناء حلولها ضيفة على ما يُعرف باسم حفلات ”بونجا بونجا“ الجنسية لرئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني.

وأفاد قضاة تحقيق في إيطاليا، أمس الجمعة، بأنهم فتحوا تحقيقًا بجريمة قتل محتملة بعد وفاة مثيرة لعارضة الأزياء المغربية .

وحسب تقارير طبية، لقيت عارضة الأزياء فاضل مصرعها في الأول من مارس الحالي بعد شهر من دخولها مستشفى في ميلانو بسبب ألم حادٍ في المعدة، وقالت لأصدقائها ومحاميها في ذلك الوقت أنها تعرضت للتسمم.

هذا وقد تم الإعلان أمس الجمعة، بشكل رسمي عن وفاتها، وقال كبير ممثلي الادعاء في ميلانو: "لم يحدد الأطباء بأي درجة من اليقين سببًا يفسر الوفاة"، مشيرًا إلى وجود العديد من الأمور غير المعتادة في السجلات الطبية لإيمان.

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وكانت قد أدلت إيمان في وقت سابق بشهادتها في 2012 خلال محاكمة برلسكوني الذي اتهم بدفع مبالغ مالية مقابل ممارسة الجنس مع عاهرة قاصر.

وأُدين برلسكوني في البداية، لكن تمت تبرئته بعد ذلك بعد أن حكم قاضٍ بأنه لم يكن يعرف أن العاهرة قاصر.

لكن ممثلين عن الادعاء وجهوا اتهامات جديدة بحق برلسكوني ومتهمين آخرين برشوة بعض النساء اللاتي حضرن تلك الحفلات لمنعهن من الإدلاء بالحقيقة خلال المحاكمة الأولى، ونفى المتهمون ذلك.

وحسب التحقيقات، لم يتم اتهام إيمان بتلقي رشاوى، وذكرت صحف إيطالية أنها كانت تكتب كتابًا عن تجاربها، وأن قضاة التحقيق حصلوا على نسخة من نصه عقب وفاتها، حسب إرم نيوز.