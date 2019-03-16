سجن إيطالي يتحول إلى فندق 5 نجوم

يستعد سجن القلعة الذي تم استخدامه للسجناء السياسيين في الحرب العالمية الثانية لاستقبال نزلاء سعداء الحظ، في ظل التحضيرات لتحويله إلى فندق فخم.

تمكن الإيطاليون من تحويل قلعة "مأمولا" التي تقع على جزيرة "لاستفيكا" قبالة ساحل الجبل الأسود التي كانت تستقبل حوالي ألفين من السجناء السياسيين، خلال الحرب العالمية الثانية إلى فندق "5 نجوم".



بذلت شركة أوراسكوم في سويسرا في عام 2016، جهدها للحصول على عقد إيجار مدته (49)عاماً من مجلس السياحة في البلقان، لتحويل القلعة بعد أن تركت في حالة سيئة بعد انتهاء الحرب، وحولتها إلى فندق فاخر.



يحتوي الفندق على (23) غرفة ومنتجع صحي، ويوظف (200) عامل، ومن المتوقع أن يجلب حوالي 7.5 مليون يورو إلى الولاية على مدار 15 عامًا.

ويشار إلى أنه سيخصص الفندق غرفة تذكارية خاصة للسجناء الذين تعرضوا للتجويع والتعذيب في السجن، والبالغ عددهم 130 شخصًا، بالإضافة إلى متحف خاص بتاريخ الجزيرة نفسها.

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وقال وزير التنمية المستدامة والسياحة في الجبل الأسود "برانيمير جفوزدينوفيتش" عن المشروع: "أنا متأكد من أن هذا سيكون أول المشاريع التي سيتم تنفيذها في الفترة المقبلة".

وأوضح جفوزدينوفيتش أن هذه المشاريع تهدف إلى حماية تراثنا الثقافي والتاريخي، والحفاظ على الهوية التي تميز هذه المنطقة وتقدم منتجًا سياحيًا جديدًا تمامًا.

من جانبهم، عارض نشطاء الحفاظ على التراث الخطط منذ البداية، قائلين:" إنه معسكر اعتقال سابق تعرض فيه المساجين للتعذيب ويجب ألا يستخدم بهذه الطريقة".

ولكن في النهاية نفذ مجلس السياحة في البلقان خططه ومنح الشركة السويسرية حق الانتفاع منه مقابل تطويره كمزار سياحي، حسب إرم نيوز.