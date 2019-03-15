تراند اليوم : xnxx فيديو انتصار وخالد يوسف شاهد مقطع فيديو انتصار وخالد...

الخليج 365 – مصر

“مقطع فيديو انتصار وخالد يوسف” تصدر حديث مواقع التواصل الاجتماعي في جمهورية مصر العربية ، حيث تسائل الكثير من نشطاء مواقع التواصل عن حقيقة الانباء التي تتحدث عن وجود فيديو اباحي للفنانة انتصار مع خالد يوسف ، والذي جرى الحديث عنه بكثرة خلال الساعات الماضية .

في المقابل تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو اباحي للفنانة انتصار مع خالد يوسف ضن سلسلة الفيديوهات المسربة للمخرج خالد يوسف .

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الفيديو شكل ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث تسائل الكثير من مشاهدي الفيديو عن حقيقة هذه المشاهد ، فيما نفى عدد آخر هذه المقاطع مؤكدين أن المقاطع جرى دبلجتها ، وهي غير حقيقة .

هذا ويبحث الكثيرين عن في جمهورية مصر العربية عن زج اسماء فنانات كان لهم علاقة مع خالد يوسف والذين من بينهم منة شلبي ورانيا يوسف ودنيا سمير غانم .

كما وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في جمهورية مصر العربية ، فيديو لتسريب صوتي للفنانة انتصار مدعين بأنها مكالمة اباحية مع خالد يوسف ، وفور الاستماع لها تبين بأنها مكالمة عادية مع احد معجبي الفنانة انتصار ولا تمت لخالد يوسف بأي صلة .