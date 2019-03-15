منوعات

تريند اليوم : توقيف إعلامية مصرية متورطة بفيديوهات خالد يوسف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

الخليج 365 - ألقت الأجهزة الأمنية في مصر، القبض على الإعلامية المصرية رنا هويدي، المتورطة في فيديوهات المخرج والنائب البرلماني المصري .

وأكد مصدر أمني، أن مديرية أمن القاهرة شكّلت فريق بحث لضبط الإعلامية المصرية، مشيرًا إلى أنه تم صدور أمر من النيابة العامة بإحضارها.

وأضاف أن عملية ضبطها جرت أثناء محاولتها الهروب خارج البلاد، وتم ضبط مبلغ مالي بحوزتها وإخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يُذكر أن الأمن المصري ألقى القبض مؤخرًا على الفنانتين وشيما الحاج وسيدة الأعمال منى الغضبان والراقصة كاميليا بعد تورطهن في الظهور بالفيديوهات الجنسية المنسوبة لهن مع المخرج خالد يوسف، التي أحدثت جدلًا واسعًا في مصر.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى