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تريند اليوم : تجديد حبس شيماء الحاج ومنى فاروق

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الخليج 365   - قرر قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر بالقاهرة، الأحد، تجديد حبس كل من ، ومنى فاروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهما بقضية الفيديوهات المنافية للآداب.

وصدر القرار عقب عرض المتهمتين، على قاضي المعارضات للنظر في قرار تجديد حبسهما.

كان قاضي المعارضات، جدد حبسهما على ذمة التحقيقات لمدة 15 يوما بتهمتي التحريض على الفسق والإعلان عن طريق إحدى وسائل الإنترنت، طبقا لنص المادة 14 من قانون الإعلام لسنة 1966.

وقررت النيابة الاستعلام عن الشخص الذي ظهر في الفيديو مع الممثلتين وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الواقعة، وتحديد هوية المتهم تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.

وانتشر مقطع فيديو إباحي بين رواد موقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه الفنانتان وشيماء الحاج مع المخرج في أوضاع فاضحة، واعتقلت على إثره الفنانتان وعرضتا على النيابة العامة المصرية.

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