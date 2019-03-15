تريند اليوم : تسريب صورة فاضحة لمذيعة MBC السابقة

الخليج 365 - انتشر جدل في مصر بعد تسريب صورة، منسوبة للإعلامية المصرية رنا هويدي، مذيعة قناة "إم بي سي" السابقة.

وانتشرت الصورة بعد عدة أيام من أنباء القبض عليها، بعد اتهامها في قضية "فيديوهات خالد يوسف الجنسية"، وانتشرت الصورة كالنار في الهشيم بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية.

وظهرت هويدي في الصورة المسربة المنسوبة إليها، عارية من الجزء الأعلى من جسدها، ممسكة بهاتفها المحمول، إذ يبدو من الصورة أنها مقتصة من الفيديو الإباحي المزعوم لها مع المخرج والبرلماني خالد يوسف.

يذكر أن النيابة المصرية أمرت بالقبض على رنا هويدي، وضبطت بالفعل أثناء محاولتها السفر خارج البلاد، فور علمها بصدور قرار الضبط والإحضار.