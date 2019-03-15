نتيجة مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين 2019 والراتب الشهري للناجحين

بعد انتهت فترة تقديم التظلمات للمستبعدين من الترشح لشغل وظائف المعلمين، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي سوف يقوم بالإعلان عن نتيجة مسابقة العقود المؤقتة وأسماء الناجحين فيها وموعد تسلم هؤلاء الناجحين مهام أعمالهم بالمدارس المختلفة، وذلك في مؤتمر صحفي سوف تعقده وزارة التربية والتعليم خصيصاً لذلك يحضره وزير التربية والتعليم صباح السبت الموافق 16 مارس 2019، وذلك وسط حضور الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين.

كيفية معرفة نتيجة مسابقة المعلمين 2019:

ستقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان عن نتيجة مسابقة المعلمين في التعاقدات المؤقتة عبر الرابط الخاص بالوزارة والذي خصصته وزارة التربية والتعليم لكافة الأخبار المتعلقة بالمسابقة من خلال الضغط هنا

من الجدير بالذكر أن الاختبارات الإلكترونية لنحو 71 ألف متقدم في مسابقة المعلمين المؤقتة قد تم الانتهاء منها الأسبوع الماضي.

رواتب الناجحين في مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين 2019:

وفقاً لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فإن الراتب الذي سوف يحصل عليه المتعاقدين الجدد من المعلمين بمسابقة العقود المؤقتة سيكون الحد الأدنى للرواتب المعلن في الدولة وهو 1200 جنيه وبعد الخصم سيكون 1000 جنيه.

موعد التقدم للتعيينات الدائمة بوزارة التربية والتعليم:

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، بأنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن مسابقة للتعيينات الدائمة للمعلمين بداية العام الدراسي المقبل 2019/2020 وسيكون للناجحين في مسابقة العقود المؤقتة الأولية في تلك التعيينات الدائمة التي سوف تعلن عنها الوزارة.