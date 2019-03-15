تطوير مهارة الإستماع listening Comprehension في اللغة الإنجليزية

لتطوير مهارة الإستماع listening Comprehension عليك بالإستماع لمحتوي يجتذبك.

لا تتوقع الفهم الكلي للمحتوي المسموع، و لا يحبطك ذلك، فقط قم بوضع هدف لك و هو:

التركيز على قاعدة معينة، المفردات، التعبيرات اللفظية، النطق مثل نطق حروف معينة و الاختصارات و كذلك طرق ترابط كل كلمة ببعضها البعض.

أولا: predicting content

ثانيا: listening for gist

ثالثا: Detecting signposts

رابعا: Listening for details

خامسا: Inferring meaning

إستخدم الترجمة باللغة الإنجليزية للتحقق و التأكد من فهمك للمقطع ككل و فهمك لهدفكب دقة.

استمع كذلك إلي المقاطع الصوتية بدون الترجمة أو Subtitles و من ثم حاول كتابة ما تسمعه كلمة كلمة.

استمع مرة أخري و حاول كتابة تلخيص كامل أو كتابة العناوين الهامة ملخصة لما سمعته.

حاول ألا تنشغل بما حصولك، و أعط تركيزك التام و الكامل للمقطع الذي تستمع له، و عليك بتنويع المقاطع الصوتية التي تستمع لها لتشمل مجالات عدة مثل: الصناعة Industry, الزراعة Agricultural.

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العلوم Sciences, التجارة Commerce, الأدب Literature, أحداث عالمية، Global News and Events…….إلخ.

لتتغلب علي صعوبة مهارة الإستماع و المحادثة يجب أن تعين لك وقت محدد في يومك للإستماع بشكل يومي و تدريبي و بصورة منتظمة علي أفلام أجنبية وثائقية مثل: National Geographic أفلام الكرتون Disneyland.

أفلام تعليمية إخبارية CNN, BBC، استمع للموسيقى عن طريق أحدي تطبيقات الموسيقي، اليوتيوب.

و لا تحاول سماع الأغاني الصعبة النطق أو الفهم في بداية تدربك علي مهارة الإستماع.

خصص وقت لممارسة هوايتك المفضلة و لتجعلها بصفة دورية بل يومية إن تسني لك الأمر، سواء أكانت هواياتك المفضلة العزف، الغناء، القراءة، الكتابة، الإستماع للموسيقي، مشاهدة مباراة، أفلام….إلخ.

فكل مهارة تكتسبها و أنت في حالة استرخاء و راحة تدم معك لأطول فترة ممكنة.

فإن كانت هوايتك قراءة كتاب كل صباح، أو الإطلاع علي الجرائد و الاخبار المحلية والعالمية فستصبح عادة لديك و روتين يومي.

و من هنا ستتغلب علي مشكلة الإستماع و من ثم المحادثة.