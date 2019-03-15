تردد قناة اليرموك الجديد 2019 على نايل سات تبث مسلسل أرطغرل 139

قناة اليرموك الفضائية، هي قناة أردنية تبث من عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية إلى العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط عبر القمر الصناعي المصري نايل سات.

التردد ١١٦٨٠ راسي ٢٧٥٠٠

وتعتبر اليرموك قناة منوعات إخبارية ودرامية، بدأت بثها منذ مايو 2012، ونجحت في تحقيق مكانة بين سائر القنوات الفضائية الأخرى، لتميزها في ما تقدمه من محتوى ومسلسلات حصرية.

Advertisements

وأصبحت القناة في مقدمة فضائيات المسلسلات والمنوعات العربية، ولعل ما ذاع صيتها بشكل كبير مؤخراً، هو عرضها للمسلسل التركي الأكثر مشاهدة “قيامة ارطغرل” الجزء الخامس.

وتعرض القناة اليوم الحلقة 139 من مسلسل قيامة ارطغرل، حيث ينتظرها الملايين من عشاق المسلسل الأشهر قيامة أطغرل، وستعرض في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الأردن والدول المجاورة لها.