تراند اليوم : فديو سكس مصر ى جديد لعنتيل كفر حجازى بالمحلة -افلام...

الخليج 365 – مصر

فضيحة مدوية لمحافظة الغربية قرية كفر حجازي بعد انتشار فيديوهات عنتيل المحلة صاحب قطع غيار توك توك يمارس الفاحشة مع نساء قريته ، حيث لا يزال عنتيل المحلة “اسماعيل اشرف” هارباً من النيابة العامة المصرية بعدما تقدمت عدة بلاغات بخصوص الفيديوهات الجنسية المنسوبة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

فقد تمكنت النيابة العامة المصرية من القاء القبص على سيدتين متورطتين بالظهور في الفيديوهات الجنسية الخاصة بعنتيل المحلة الجديد ، كما وأصدرت قرار بالقاء القبض على مصور ومتداول الفيديوهات الجنسية لعنتيل المحلة .

يعتذر لكم موقعنا الاخباري “الخليج 365” عن نشر الفيديوهات الجنسية لعنتيل المحلة صاحب محل قطع غيار توك توك مع فتيات داخل شقق +18 ، نظراً لمخالفتة للسياسة التحريرية للموقع ، ونكتفي بنشر تفاصيل تسريب الفيديوهات الجنسية لعنتيل المحلة .

شاهد فيديو عنتيل المحلة لقطع غيار التوك xnxx من خلال الرابط التالي .

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في جمهورية مصر العربية ، بعدد من الفيديوهات الجنسية لشخص ملقب “عنتيل” 39 عاماً في أوضاع جنسية مع عدد من السيدات في شقق ، حيث جرى تداول الفيديوهات بشكل مكثف على مواقع التواصل الاجتماعي.

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الفديوهات المسربة ظهر فيها عدد من الفتيات في مشاهد اباحية مع صاحب محل قطع غيار توك توك بالقرية، بتصوير العديد من الضحايا أثناء ممارسة الرذيلة معهن، وقام بوضع الفيديوهات على لاب توب، وقام صديق له بالعبث بالجهاز والحصول على نسخة منها، وتهديده بنشرها فى حالة عدم الاستجابة لمطالبه.

وفي تفاصيل الفديوهات ، فقد أكدت عدد من المصادر الصحفية المحلية ، دخول العنتيل فى رهان مع أحد اصدقائه على سيدة، ونجح فى تصويرها، وحدث خلاف بينه وبين صديقه، وقام صديقه بنشر الفيديوهات بالقرية، وافتضاح أمره.

وشهدت القرية، حالة من الغليان بعد ظهور الفيديوهات الجنسية، وتبين أن من بين السيدات اللاتى ظهرن بالفيديوهات متزوجات ولديهن أطفال، وقام صاحب المحل المستأجر له، بطرده منه.

من جانبه، أكد اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، أنه المديرية أو مركز شرطة المحلة لم تتلق أى بلاغات أو شكاوى ضد صاحب الفيديوهات الجنسية، مطالبا الأهالى المتضررين بالتوجه لمركز شرطة المحلة لتقديم بلاغات ضده حال رغبتهم فى ذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

كما قام صاحب المنزل المقيم فيه العنتيل، بطرده هو وأسرته من محل إقامته، بينما قام الأخير بالهروب من القرية خوفا من فتك الأهالى وأزواج الضحايا به.