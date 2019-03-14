تراند اليوم : تسريب صورة جديدة لمذيعة أم بي سي أكثر فظاعة مع خالد يوسف

سربت صورة للمذيعة المصرية – التونسية رنا هويدي أثناء ممارستها العرض الجنسي وهي عارية تماماً ترقص للمخرج المصري خالد يوسف.

واليوم، سربت صورة أخرى لرنا أكثر فظاعة من الصورة السابقة

وكنا علمنا بأن المحامية منى الغضبان من سربت الفيديو الجنسي الذي جمعها مع خالد يوسف، من خلال محادثات خاصة حصلنا عليها حدثت بينهما على الماسينجر على الفايسبوك

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وإن كانت منى من سربت الفيديو الإباحي لها، من هي الجهة التي تسرب صور رنا هويدي للإعلام، في حين أن صور كل من الممثلتين منى فاروق وشيماء الحاج والراقصة كاميليا لم يتم نشر أي صورة لهن مع خالد يوسف بعد حذف الفيديوهات التي جمعتهن مع خالد يوسف في غرفة النوم؟