تراند اليوم : فيديوهات خالد يوسف الاباحية تورط ميريهان حسين بالسجن مره أخري

قامت النجمــة المصرية، ميريهان حسين، بالتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ساعات من خروجها من السجن عقب قضائها عقوبة الحبس، لمدة أسبوعين في سجن النساء بالقناطر، وكان ذلك تنفيذا لحكم قضائي قد صدر ضدها، في قضية القيادة تحت تأثير السكر، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته في كمين الهرم.









وقد يبدو أن ميريهان أرادت التأكيد من عودتها الى المنزل، بعد إخلاء سبيلها فقامت بنشر صوراً عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستغرام” ، لاحتفالها مع أسرتها بعد عودتها للمنزل.

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والتي ظهرت على شكل مسلسل اباحي من اخراج خالد يوسف الذي هرب الى فرنسا قبل نشر هذا المسلسل، وقد تورطت به الفنانة شيماء الحاج والفنانة منى فاروق وسيدة الاعمال منى غضبان واخيرا علا غانم في فضيحة جنسية جديدة خالد يوسف و الفنانة علا غانم فى مقطع فيديو اباح

ميريهان حسين النجمــة المصرية وجهت رسالة شكر للجمهور الخاص بها ومن ساندها في محنتها، حيث كتبت: “وما المحبة إلا السند في أوقات الشدة.. شكرا من قلبي لكل اللي سألوا عليه وتعبوا نفسهم أوي عشان يتطمنوا عليه ويطمنوني.. حبكم غمرني و طمنني.. شكرًا أهلي شكرًا صحابي شكرًا جيراني شكرا جمهوري حبايبي”.

و كان من المفترض إخلاء سبيل ميريهان من مساء يوم الثلاثاء، لكن تأخر اخلاء سبيلها حتى عصر امس الأربعاء، و ذلك للتأكد من عدم طلبها على ذمة أي قضايا أخرى، خاصة بعد ما تردد عن تورطها في قضية فيديوهات خالد يوسف الجنسية، وتم ظهور اشاعات انها تظهر في بعض مقاطع الفيديو الإباحية مع المخرج خالد يوسف، ولذلك فقد كلفت محاميها بمقاضاة من روجوا لذلك عبر المواقع أو صفحات التواصل الاجتماعى.