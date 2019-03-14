تراند اليوم : ماذا بعد منى وشيما.. وماهو مصير خالد يوسف ؟ – صور

رغم قرار للنائب العام بحظر للنشر في قضيه الفديوهات الاباحيه المنتشره للمخرج خالد يوسف والممثلين الشابتين من فاروق وشيماء الحاج الا أن السوشيال ميديا في مصر لاتزال تتحدث عن قضيه التي تعد من أكبر الفضايح التي شهدها الوسط الفني المصري ع مدار القرن الصحف والمواقع التزمت بقرار حظر النشر





لكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي لايخضون قانونا الرقابه ولا لقرارت النائب العام يكتبون ما يريدون وقتما يشاؤن ويسخرون من. خالد يوسف الذي سقط سقوطا مريعا وضيع كل تاريخه وحاضره ومستقبله وخسرت مصر واحدا من أهم مخرجيها ومبدعيها

كل من ارتبط اسمها باسم خالد يوسف في أعمال سينمائيه يحاولون تورطهم في فضيحه الفديوهات الاباحيه لأن شيما ومني قالنا في اعترافاتهما النيابه ان خالد لايقبل بأن تشارك ممثله في عمل سينمائي له إلا بعد أن يقيم معها علاقه جنسيه

التساؤل الذي يدور على لسان البعض الان هو خالد يوسف نام مع مين تاني





وكان خالد يوسف أصبح عنتيل السينما المصريه الذي مارس الجنس مع جميع نجما

رغم بشاعه مافعله خالد الااننا نرفض الاعتقاد السائد بأنه مارس الجنس مع كل نجمه تعاون معها في فليم لان ذلك يهين البعض يتربص بنا ويريد تصوير حال الفن في مصر علي أنه بيت دعاره كبير بضم العاهرات فقط





المصدر - موقع الجرس







