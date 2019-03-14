تراند اليوم : بعد القبض على منى فاروق وشيما الحاج أين بطلة فيديو خالد يوسف الثالثة ؟

بعد إلقاء الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة ارتكاب فعل فاضح، وهو الفيديو الذي تسرب لهم أثناء ممارسة الجنس الجماعي مع المخرج خالد يوسف، وكان قد انتشر فيديو آخر لخالد يوسف مع امرأة أخرى، فأين تلك المرأة ؟



بعد انتشار الفيديو الإباحي للفنانتين منى فاروق وشيما الحاج مع المخرج خالد يوسف، ظهر فيديو آخر له مع امرأة قيل أنها الفنانة رانيا يوسف وانتشر الفيديو بناء على هذا الأمر، فيما قال آخرون أنها شبيهة لرانيا يوسف وليست هي، ولكن بعد القبض على بطلتي الفيديو الأول، فأين هي بطلة الفيديو الثاني ؟ ولماذا لم يتم القبض عليها وكشف هويتها حتى الآن ؟.



وكانت المتهمتان قد اعترفا في التحقيقات بممارسة الجنس الجماعي مع المخرج خالد يوسف، كما أرشدا عن الشقة التي تمت فيها الواقعة وهي شقة يملكها خالد يوسف وتقع بشارع البترول بميدان لبنان دائرة العجوزة. جديد قسم : مني فاروق وشيما

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