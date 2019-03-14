قناة الراي بث مباشر: تردد الفضائية على النايل سات

قامت قناة الراي الكويتية مؤخرًا بتغيير ترددها على نايل سات بعد تكرار فقدانها للإشارة، وباتت متاحة الآن بجودة عالية hd من خلال أجهزة الاستقبال التي تدعم تلك التقنية.

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ومن أشهر مقدمي البرامج الحوارية على قناة الراي الإعلامي هاشم أسد الله، والإعلاني نواف القطان، والإعلامية أروى يوسف.

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وبدأ البث الأول لقناة الراي في عام 2004 وتحديداً في الخامس عشر من شهر أكتوبر، ومنذ السنة الأولى ونجحت قناة الراي في كسب عدد كبير من المشاهدين لشاشتها من كافة أقطار الوطن العربي، نظراً للمحتوى المتميز التي تسعى لتقديمه على الدوام.

قناة الرآي الكويتية هي من القنوات التي تتميز بجودة شاشة عالية بالإضافة إلي قلة الإعلانات والفواصل الإعلانية التي تكون شبه عدم موجودة.

هذا هو تردد قناة الراي الكويتية الجديد للمسلسلات المصرية عبر النايل سات 2019 ويمكنكم استقباله بقمر 70 سم، (نايل سات 11678 أفقي).