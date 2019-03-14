فريق "كلبش 3" يعلن انتهاء تصوير مشاهد "الهجرة غير الشرعية" في الإسكندرية

أعلن صنّاع مسلسل "كلبش 3" انتهاء تصوير مشاهد "الهجرة غير الشرعية" والتي جرى تصويرها في الإسكندرية.

ووفقًا لشركة سينيرجي المنتجة للمسلسل الذي يلعب بطولته النجم أمير كرّارة والمقرر عرضه في رمضان المقبل، فإنه من المقرر بعد عودة فريق العمل من الإسكندرية أن يتم تحديد موعد استئناف التصوير في القاهرة.

يشار إلى أن مسلسل "كلبش3"، هو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين، وذلك بحسب ما أورده موقع "اليوم السابع" المصري.