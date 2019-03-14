محاولة اغتيال سلاف فواخرجي في السودان

صرحت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، عن تعرضها لمحاولة اغتيال في السودان، أثناء مشاركتها في أحد المهرجانات الشبابية، قبل ان تحبط قوى الأمن المخطط وتقبض على المتهمين.

وأضافت الفنانة السورية، أن أحد السوريين المعارضين الذين تواجدوا في السودان هو الذي أبلغ رجال الأمن عن محاولة الاغتيال، عندما عرف أنهم سيستهدفونني، وتابعت:" لم أتعرض إلى أذى مطلقا ..وحاولت معرفة اسم الشخص السوري الذى أنقذ حياتي، ولكن كان هناك تحفظ على اسمه ولكنني أرسلت له برقية شكر"، بحسب إرم نيوز.

وكشفت الفنانة السورية، عن العلاقة الجيدة التي جمعتها بالخادمة التي استمرت معها لمدة 12 عام، متابعة: " أصبحت فرد من العائلة، ومع بداية الأزمة السورية لعب بعض الناس بعقلها وخططت لخطف أولادي."