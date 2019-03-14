اسماء المنقولين في حركة النقل الخارجي 1440

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الخميس، عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات للعام الجاري 1440هـ، في جميع المحافظات.

يمكن معرفة نتيجة حركة النقل الخارجي عبر الرابط هنــا

وحددت الوزارة فترة استقبال الاعتراضات على الحركة لمدة 10 أيام، وسيتم اعتماد الحركة وتبليغ نتائجها لإدارات التعليم في 27 رجب، فيما سيتم فتح النظام لإدخال رغبات المنقولين خارجيًّا خلال الفترة من 2 إلى 6 شعبان.

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وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، أن نسبة المتقدمين لحركة النقل الخارجي الذين قدموا في عام 1439هـ بلغت 27% من إجمالي المتقدمين والمتقدمات، فيما جاء المتقدمون في عام 1438 في المرتبة الثانية بنسبة 18%، يليهم المتقدمون في عام 1437 بنسبة 14% من إجمالي المتقدمين.

وأشار إلى أن الذين قدموا في آخر 3 سنوات بلغت نسبتهم 59% من المتقدمين والمتقدمات، بينما الذين قدموا في السنوات المتبقية تقدر نسبتهم بـ38%.

وأضاف العصيمي، أن المتقدمين في سنة 1430 كانت نسبتهم 0.8%، فيما بلغت نسبة المتقدمين في سنة 1431 2.4%، لافتاً إلى أنه بمراجعة رغبات هؤلاء اتضح أن معظمهم كانت له رغبة واحدة على قطاعات متجاورة، ولا يوجد فيها احتياج للتخصص.