تراند اليوم : مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس الحلقة 139 مترجمة للعربية

متابعات/الخليج 365/ الحلقة 139 ارطغرل الحلقة 139 الموسم الرابع قيامة ارطغرل الحلقة 139 الجديدة ،ومسلسل قيامة أرطغرل مدبلج هو مسلسل تاريخي تركي تقع أحداثه في القرن 13 الميلادي، ويعرض سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه والد عثمان الأول (مؤسس الدولة العثمانية)، وقائد قبيلة قايي من أتراك الأوغوز المسلمين التي ينتمي إليها. المسلسل به كثير من الوقائع التاريخية العامة الخاصة بتنقلات قبيلة قايي، ولكن أغلب أحداث المسلسل التفصيلية هي من الوقائع الدرامية غير التاريخية من وحي خيال وإبداع الكاتب والمنتج التركي محمد بوزداغ (بالتركية: Mehmet Bozdağ)، إلا أنها تخدم الخط العام للأحداث التاريخية من إقرار الحق والعدل والمرحمة.

المسلسل التركي الشهير " قيامة أرطغرل " المسلسل الذي يُذاع في أكثر من 20 دولة وحقق ملايين المشاهدات على اليويتوب، أرطغرل هو ابن سليمان شاه ووالد عثمان مؤسس الدولة العثمانية، ينتسب أرطغرل إلى القبيلة الأولى من قبائل الأوغوز البالغة 24 قبيلة ومن عائلة بكوات عشيرة قايى، ولكن وفقا للتراث العثماني فإن أرطغرل كان ابن سليمان شاه التركماني زعيم قبيلة قايى.

في عام 1227 م أصبح أرطغرل قائداً لجماعة قبيلة قايى للتركمان الاغوز، ونتيجة مساعدته للسلاجقة في حروبهم ضد البيزنطيين، تلقى أرطغرل أراضي في منطقة جبلية بالقرب من أنقرة من سلطان السلاجقة التركمان علاء الدين السلجوقي فكان منح أرطغرل هذه الأرض بمثابة هدية في مقابل أن يخمد أرطغرل بقواته أي ثورة في المنطقة يقوم بها بقايا البيزنطيين أو أي جماعة أخرى.

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قام أرطغرل بعد ذلك بضم قرية سوغت التي غزاها عام 1231 م إلى الأراضى التي تحت سيطرته مكوناً إقطاعية خاصة به. أصبحت هذه القرية سوغت عاصمة الإمبراطورية العثمانية عام 1299 م تحت حكم عثمان الأول بن أرطغرل، كان لأرطغرل ابنيين اخرين غير عثمان هما ساودي و گوندز.

الحلقة كاملة ومترجمة هنا

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