تراند اليوم : تعرف على 5 أسباب لتساقط الشَّعر

وكالات - الخليج 365
يعد تساقط الشَّعر من المشاكل المزعجة الذي تثير فزع المرأة ورعبها، نظرا لأن الشعر يعد رمزا للأنوثة وعنوانا للجمال.
وأوضح مصفف الشعر الألماني أنطونيو فاينيتشيكه أن تساقط الشعر قد يرجع لأسباب عدة منها:
1- العوامل الوراثية، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال بعض العلامات، مثل فرق الشعر الذي يزداد عرضا، والشعر الذي يصير خفيفا.
2- سوء التغذية كنقص "فيتامين ب" مثلا، أو اتباع الحميات الغذائية الصارمة غير الصحية (Crash diet).
3- بعض العادات الخاطئة قد تتسبب في تساقط الشعر مثل المعالجات الكيميائية المتكررة، والاستخدام المتكرر لأدوات التصفيف الساخنة.
4- تسريحات ذيل الحصان والضفائر المشدودة.
5- بعض الأدوية.