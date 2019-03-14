تردد قناة سودان بكرة على قمر النايل سات

قناة سودان بكرة تبث بالجودة العادية SD، ويمكن استقبالها بسهولة تامة على اى نوع ريسيفر أو ديجيتال ولا تحتاج ريسيفر اتش دي لاستقبال القناة على القمر المصرى نايل سات، وتظهر القناة خلال عملية البحث باسم Sudan Bukra.

التردد: نايل سات 11636 رأسي

القناة ما زالت تحت البث التجريبي وتكتفي بوضع صور ولوجو القناة الفقط، وتلمح القناة الى افتتاحها قريبا جدا خاصة مع تسارع الاحداث فى السودان، خاصة في الأشهر الأخيرة، وغير من الأحداث والتطورات في العالم العربي بشكل عام.

ويبدو أن محتوى القناة اخبارى فقط، وذلم من خلال شكل لوجو القناة، ومن المنتظر أن تحظى القناة بشعبية كبيرة جدا بين القنوات الإخبارية السودانية، وفى حال حدوث مشكلة فى استقبال القناة يرجى مراسلتنا على صفحة الفيس بوك، وسنعمل على حلها فورًا.