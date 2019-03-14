حلقة معتز مطر اليوم: وحدتنا هي ما يخشاه الصهاينة

قال معتز مطر الإعلامي المصري في قناة الشرق، إن هناك مفاجآت جديدة تتعلق بحملة "اطمن انت مش لوحدك" التي بدأها على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أسبوعين، وسببت "صداعاً" للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وأعلن معتز مطر عبر فيديو مشترك مع محمد ناصر المذيع في قناة مكملين انضمام الثاني إلى "اطمن انت مش لوحدك"، في خطوة اعتبرها رواد مواقع التواصل التدشين الثاني للحملة.

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واعتبر نشطاء أن انضمام ناصر سيشعل الحملة من جديد، ويدفعها نحو شرائح جديدة من المجتمع لم تصل إليها من قبل، بحسب "الجزيرة نت".

وتهدف الحملة، التي انضم لها من قبل سياسيون ونشطاء، إلى إعادة بث الروح الثورية في الشارع وطمأنة مناصري الثورة أنهم الأغلبية، من خلال فعاليات رمزية.

ومن أبرز الفعاليات التي دعت لها الحملة: إطلاق الصفارات والألعاب النارية والطَرق على الأواني خلال ساعة محددة من ليل كل أربعاء، فضلاً عن الكتابة على العملات والجدران، والتدوين عبر الوسم الذي يحمل اسم الحملة وتصدر مواقع التواصل عدة مرات.