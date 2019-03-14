مسلسل غصون في الوحل الحلقة 20 حصريًا وقبل الجميع

غصون في الوحل هو مسلسل كويتي تم عرض أولى حلقاته في 17 فبراير الماضي، من بطولة الفنانة هدى حسين وكوكبة أخرى من نجوم الشاشة الخليجية.

الحلقة 20 هنـــا

"غصون" شخصية حاقدة وتجسدها هدى حسين امرأة أربعينية تتخبط بالحقد وتعاني من عقد نفسيّة كثيرة، فتحولت إلى إنسانة فظّة في التعامل مع الآخرين، وهو ما ينعكس سلباً على حياتها.

وتعرضت غصون للعديد من المواقف الحياتية التي تؤثر عليها وعلى علاقاتها في كل الأشخاص المحيطة بها، وهي رئيسة قسم الموظفات في إحدى الوزارات، وتخرج كل عقد النقص لديها على الموظفات التي تتعامل معها، فهي تربت ونشأت بدون وجود رجل في حياتها.

ولدت بطلة العمل هدى حسين، في الكويت لأبوين عراقيين حيث كانت أسرتها تعيش متنقلة ما بين العراق والكويت. كان والدها يعمل في وزارة التعليم في العراق وتوفي وهي في سن العاشرة، وتنتمي لأسرة فنية، حيث إن شقيقتها سعاد ممثلة ومذيعة أخبار في إذاعة الكويت.