الكشف عن علاقة سيرين عبد النور بالنجم السوري تيم حسن

أثارت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور موجة من الجدل عبر نشرها ستوري على حسابها الشخصي في موقع تبادل الصور" انستغرام"، يكشف علاقتها بالنجم السوري تيم حسن.

وتضمنت الرسالة التي كتبتها سيرين: "لما اثنين بيتعرفوا على بعض اقله يكون في بيناتن لباقة بالتعامل وأوقات بتتوقع من الأشخاص يللي بتكنلهن المحبة والاحترام يبادلوك باهتمامن وتقديرهن".

وتابعت: "بس للأسف القصة مش تبادل مشاعر بقدر ما هي تقصد للتجاهل برأيهن هيك هني مهمين او غرور ما بعرف على شو!!".

وأضافت سيرين: "يللي ما عنده قدر من المحبة والتواضع ما عندو شي ولا شي.. عيد حساباتك".

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وفي وقت سابق، نشرت سيرين خبرًا مؤخراً يتضمن وجود خلافات بينها وبين تيم، إلا أنها علقت نصًّا ”الحب يقع بين جبل ونور ..الهيبة… والاحترام المتبادل والمحبة بين تيم وسيرين .. وقفوا تلفيق أخبار.. وكذب“.

يشار إلى أن الأسباب التي كانت سببًا في الربط بين رسالتها، وبين خلافاتها مع تيم حسن، كانت التدوينة التي حاولت فيها سيرين، تأكيد علاقتها الوطيدة بتيم حسن. وفق "ارم نيوز"